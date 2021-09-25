На Босфоре столкнулись корабли России и Турции: это второй инцидент с участием россиян за день

Вблизи берегов стамбульского района Йеникёй 25 сентября произошло столкновение сухогрузов под флагами Турции и России. В этот же день произошел и другой инцидент с участием российского судна.

О том, что на Босфоре российский корабль столкнулся с турецким, издание сообщает со ссылкой на управление береговой полиции Турции.

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Детали столкновения сухогрузов России и Турции

Согласно сообщению, 90-метровый турецкий сухогруз Tahsin Imamoğlu направлялся из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли, что на побережье Черного моря.

В то же время российский сухогруз Rusich 10, длиной в 128 метров, плыл из района Гемлик, что в провинции Бурса, в Россию.

Из-за столкновения кораблей на место инцидента направили катера KIYEM-5, KEGM-3, KURTARMA-11, а также 14 буксировочных судов.

Предыдущая авария судов с участием hjcszy

Это уже не первый инцидент с участием россиян 25 сентября. Утром, информирует ТАСС, 140-метровый сухогруз "Волжский-40", который курсировал из Текирдаг в Россию, столкнулся с рыболовецким судном на выходе из Босфора.

После этого буксиры береговой охраны отбуксировали сухогруз к якорной стоянке Ахиркапи.

У Йеникёя столкнулись корабли России и Турции: карта