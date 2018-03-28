"Боснийский" сценарий урегулирования ситуации в Донбассе – на самом деле российский, – эксперт

Так называемый боснийский сценарий урегулирования конфликта на Донбассе самом деле российский. И Кремль намеренно его вбрасывает США и Украине, чтобы снять с себя ответственность за войну против нас.

Об этом сайту "24" рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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В частности, как отмечает специалист, суть боснийского сценария в том, что временные международные администрации были введены с согласия обеих сторон конфликта. Это было центральное правительство Хорватии с одной стороны и местные сербские администрации – с другой.

"Что касается Боснии и Герцеговины, то это был внутренний конфликт, поэтому Москва настаивает на этом варианте. Кремль хочет заставить Киев договариваться с коллаборационистами. Россия таким образом снимет с себя всю ответственность за войну против Украины, переведя ее в рамки сугубо внутреннего конфликта. В этом хитрость плана", – подчеркивает Снегирев.

Во-вторых, подчеркивает эксперт, неосуществимость этого сценария для Украины еще и в том, что в Боснии и Герцеговине временным международным администрациям передавался контроль над границей. Россия категорически против того, чтобы миссия ООН или другие международные организации имели доступ к украинско-российской границы.

И это будет уже не боснийский, а абхазский, то есть российский вариант. Миротворцы по линии разграничения, которые фактически цементируют и признают власть оккупированных территорий. Затем Украина меняет Конституцию, предоставляя им особый статус, дальше выборы, амнистия коллаборационистов. И затем введение временных администраций, которые легализуют ту незаконную власть,

– считает Дмитрий Снегирев.

При этом эксперт отмечает, что Россия фактически вбросила этот план через американские СМИ, где была напечатана статья российского журналиста о том, что Москва не против введения международных временных администраций на Донбассе. По мнению Снегирева, это заказная статья незадолго до очередной встречи спецпредставителя США Волкера с помощником Путина – Сурковым.

"Этот "боснийский" сценарий будут обсуждать Волкер и Сурков на следующей встрече, которая обязательно состоится. Россия вроде бы предлагает возможный вариант развития событий, который надо обсудить. Но опять в эту модальность не входит вопрос Крыма. В статье фактически речь идет о том, что Россия готова договариваться по Донбассу в обмен на Крым. Это основной сигнал Западу, на который они соглашаются. Сначала урегулировать ситуацию на востоке Украины, а затем Крым", – подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, в материале бывшего главного редактора телеканала "Дождь" Михаила Зыгаря, опубликованном на страницах Time, автор пишет, что в течение следующего президентского срока Путин будет готов ввести на временно оккупированных территориях пророссийскими боевиками международную временную администрацию. В частности, Путин готов сделать восточную Украину территорией, контролируемой временной международной администрацией – как это было в Боснии и Герцеговине, или в Косово.

Что произошло в Боснии и Герцеговине?

Война в Боснии и Герцеговине тесно связана с распадом Югославии. Международный военный конфликт на территории Боснии и Герцеговины длился с 6 апреля 1992 года до 14 сентября 1995 года между Сербией и Черногорией с одной стороны, Республикой Боснией и Герцеговиной с другой и Республикой Хорватией с третьей.



ООН дало согласие на охранную миссию голубых касок. Впрочем, 12 июля 1995 года сербы вторглись в зону безопасности ООН в город Сребреница. Последствиями были массовые расстрелы и так называемые "этнические чистки" среди мусульманского населения. Войсками боснийских сербов были убиты около 8 тысяч боснийцев. 30 августа 1995 года военно-воздушные силы НАТО начали нанесение бомбовых ударов по сербским позициям вокруг Сараево. Операция "Обдуманная сила" длилась около 2 недель. Операция была официально закончено соглашением о снятии блокады с Сараево 14 сентября 1995 года.