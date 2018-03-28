"Боснійський" сценарій врегулювання ситуації на Донбасі – насправді російський, – експерт

Так званий боснійський сценарій врегулювання конфлікту на Донбасі насправді російський. І Кремль навмисно його вкидає США і Україні, щоб зняти з себе відповідальність за війну проти нас.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Зокрема, як зазначає фахівець, суть боснійського сценарію в тому, що тимчасові міжнародні адміністрації були введені за згоди обох сторін конфлікту. Це був центральний уряд Хорватії з одного боку і місцеві сербські адміністрації – з іншого.

"Що стосується Боснії і Герцеговини, то це був внутрішній конфлікт, тому Москва наполягає на цьому варіанті. Кремль хоче змусити Київ домовлятися з колаборантами. Росія таким чином зніме з себе всю відповідальність за війну проти України, перевівши її в рамки суто внутрішнього конфлікту. В цьому хитрість плану", – наголошує Снєгирьов.

По-друге, підкреслює експерт, нездійсненність цього сценарію для України ще й в тому, що в Боснії і Герцеговині тимчасовим міжнародним адміністраціям передавався контроль над кордоном. Росія категорично проти того, щоб місія ООН або інші міжнародні організації мали доступ до україно-російського кордону.

І це буде вже не боснійський, а абхазький, тобто російський варіант. Миротворці по лінії розмежування, які фактично цементують і визнають владу окупованих територій. Потім Україна змінює Конституцію, надаючи їм особливий статус, далі вибори, амністія колаборантів. І потім введення тимчасових адміністрацій, які легалізують ту незаконну владу,

– вважає Дмитро Снєгирьов.

Водночас експерт зауважує, що Росія фактично вкинула цей план через американські ЗМІ, де була надрукована стаття російського журналіста про те, що Москва не проти введення міжнародних тимчасових адміністрацій на Донбасі. На думку Снєгирьова, це замовна стаття незадовго до чергової зустрічі спецпредставника США Волкера з помічником Путіна – Сурковим.

"Цей "боснійський" сценарій обговорюватимуть Волкер і Сурков на наступній зустрічі, яка обов’язково відбудеться. Росія начебто пропонує можливий варіант розвитку подій, який треба обговорити. Але знову в цю модальність не включено питання Криму. В статті фактично йдеться про те, що Росія готова домовлятися по Донбасу в обмін на Крим. Це основний сигнал Заходу, на який вони погоджуються. Спочатку врегулювати ситуацію на сході України, а потім Крим", – підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, в матеріалі колишнього головного редактора телеканалу "Дождь" Михайла Зигаря, опублікованому на сторінках Time, автор пише, що протягом наступного президентського терміну Путін буде готовий ввести на тимчасово окуповані території проросійськими бойовиками міжнародну тимчасову адміністрацію. Зокрема, Путін готовий зробити східну Україну територією, контрольованою тимчасовою міжнародною адміністрацією — як це було у Боснії і Герцеговині, або у Косово.

Що відбулося в Боснії і Герцоговині? Війна в Боснії та Герцеговині тісно пов'язана з розпадом Югославії. Міжнародний військовий конфлікт на території Боснії і Герцеговини тривав із 6 квітня 1992 року до 14 вересня 1995 року між Сербією і Чорногорією з одного боку, Республікою Боснією і Герцеговиною з другого та Республікою Хорватією з третього.



ООН дало згоду на охоронну місію блакитних шоломів. Втім, 12 липня 1995 року серби вторглись у зону безпеки ООН місто Сребрениця. Наслідками були масові розстріли і так звані "етнічні чистки" серед мусульманського населення. Військами боснійських сербів було вбито близько 8 000 боснійців. 30 серпня 1995 року військово-повітряні сили НАТО розпочали завдавання бомбових ударів по сербських позиціях навколо Сараєво. Операція "Обдумана сила" тривала близько 2 тижнів. Операцію було офіційно закінчено угодою про зняття блокади з Сараєво 14 вересня 1995 року.