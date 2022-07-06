В Киеве зафиксировали случай ботулизма

Женщину из столицы госпитализировали с диагнозом ботулизм. Она в магазине купила некачественную еду.

Случай ботулизма зафиксировала Госпродпотребслужба в Дарницком районе столицы. Болезнь связана с употреблением вяленой рыбы.

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Что известно о пострадавшей

В настоящее время главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве проводит в Киеве эпидрасследование. Известно, что 2 июля женщина купила вяленую рыбу в магазине "Пчелка". Департамент здравоохранения отметил, что пострадавшую госпитализировали, ей ввели сыворотку.

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Опасность ботулизма

Болезнь опасна, поскольку может вызвать паралич или даже смерть. Чаще причиной ботулизма является употребление продуктов домашнего консервирования. К примеру, мяса, рыбы и порой овощей. Опасность может возникать из-за консервированных продуктов, которые плохо помыли или обработали термически.

При первых подозрениях необходимо обращаться к врачу, чтобы предотвратить осложнения. Симптомами ботулизма являются:

жажда;

сухость слизистых;

ощущение "комка" в горле;

сильная головная боль;

головокружение;

бессонница;

повышение температуры тела

Война и медицина

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в результате украинские врачи получили ряд новых вызовов. В частности, увеличилось количество травм, ранений и ампутаций. В то же время никуда не исчезают обычные болезни.

Ляшко подчеркнул, что ухудшилась ситуация с ментальным здоровьем, поскольку украинцы переживают наиболее информатизированную войну за всю историю человечества. То есть, все происходит фактически в прямом эфире. Это отразится на биологическом старении людей на 10 – 15 лет. Украинцы получат болезни, которые не присущи их возрасту.

Мы стратегически смотрим вперед и понимаем, что нас будет ждать через год – два. Это увеличение онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний,

– сказал Ляшко.

Что касается коронавируса, то в Европе наблюдают негативную динамику. По состоянию на начало июля количество заболеваний увеличилось в два раза. Европейский региональный директор ВОЗ отметил, что никто не ожидал увеличения случаев болезни летом.

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