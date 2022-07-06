Випадок ботулізму зафіксувала Держпродспоживслужба у Дарницькому районі столиці. Хвороба пов'язана зі споживанням в'яленої риби.

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Що відомо про постраждалу

Наразі головне управління Держпродспоживслужби у Києві проводить у Києві епідрозслідування. Відомо, що 2 липня жінка купила в'ялену рибу в магазині "Пчілка". Департамент охорони здоров'я зазначив, що постраждалу госпіталізували, їй ввели сироватку.

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Небезпека ботулізму

Хвороба є небезпечною, оскільки може спричинити параліч чи навіть смерть. Найчастіше причиною ботулізму є вживання продуктів домашнього консервування. Наприклад, м'яса, риби й деколи овочів. Небезпека може бути у всіх консервованих продуктів, які погано помили чи обробили термічно.

При перших підозрах необхідно звертатися до лікаря, щоб запобігти ускладненням. Симптомами ботулізму є:

спрага;

сухість слизових оболонок;

відчуття "грудки" в горлі;

сильний головний біль;

запаморочення;

безсоння;

підвищення температури тіла.

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Війна та медицина

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що через війну українські лікарі отримали низку нових викликів. Зокрема, збільшилася кількість травм, поранень та ампутацій. Водночас нікуди не зникають звичайні хвороби.

Ляшко наголосив, що погіршилася ситуація з ментальним здоров'ям, оскільки українці переживають найбільш інформатизовану війну за всю історію людства. Тобто все відбувається фактично в прямому ефірі. Це вплине на біологічне старіння людей на 10 – 15 років. Українці отримають хвороби, які не притаманні їхньому віку.

Ми стратегічно дивимося вперед і розуміємо, що нас буде чекати через рік – два. Це збільшення онкологічних, серцево-судинних хвороб,

– сказав Ляшко.

Щодо коронавірусу, то у Європі наразі спостерігають негативну динаміку. Станом на початку липня кількість захворювань збільшилася у два рази. Європейський регіональний директор ВООЗ зазначив, що ніхто не чекав на збільшення випадків хвороби влітку.

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