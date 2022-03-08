Боже, они это сделали – Россия удаляй свою армию, – Грозев о ликвидации Герасимова

Около Харькова 7 марта был ликвидирован генерал-майор русской армии Виталий Герасимов. Журналист-расследователь Христо Грозев эмоционально отреагировал на новость.

Он опубликовал восторженный твит. Журналист заявил, что России следует "удалить" свою армию.

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Боже Украина только что убила генерал-майора Виталия Герасимова, начальника штаба 41-й армии. В Харькове. Россия, если вы слушаете: удалите свою армию,

– заявил Грозев.

Герасимов был участником второй чеченской войны, а также войны в Сирии. Кроме того, враг получил медаль за так называемое возвращение Крыма. О ликвидации Герасимова сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

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