Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Владимира Зеленского в четверг, 16 января. В частности, премьер Великобритании отметил, что Украине нужен длительный мир.

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Как Стармер прокомментировал атаку БпЛА на Киев

Стармер заявил, что сегодняшняя атака дрона на Киев во время его визита, стала лишь очередным напоминанием того, что Украине приходится ежедневно проживать.

И напоминание, что эта война – следствие российской агрессии. Это не просто незаконная война, Украине нужен длительный мир,

– подчеркнул Стармер.

Напомним, что ПВО сбивала вражеский дрон возле Мариинского дворца. Именно там проходила встреча Зеленского и Стармера.

Зеленский также отреагировал на очередную российскую атаку дронов на Киев 16 января. Он заявил, что Украина передаст России "привет" за этот удар.