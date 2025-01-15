Об этом сообщали в Львовской ОВА. 24 Канал пишет, что известно об атаке по состоянию на этот момент.

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Атака дронов на Львовскую область: что известно

Воздушную тревогу на Львовщине объявили в 01:35. Из информации от Воздушных сил стало известно об угрозе вражеских боевых беспилотников для региона.

Вражеские беспилотники на подлете к Львовщине. Золочев, Броды, особое внимание,

– сразу написал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Далее мониторы и ОВА написали, что по меньшей мере 1 БПЛА есть в воздушном пространстве Львовской области и часто меняет курс. Причем на этот раз беспилотники летают очень низко, поэтому фиксировать их сложнее.

После нескольких маневров БПЛА врага создал угрозу для Стрыя, а еще через несколько минут дали отбой – в 02:48. Судя по короткому комментарию Козицкого, во Львовской области успешно отработали силы противовоздушной обороны.