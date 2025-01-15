Про це повідомляли у Львівській ОВА. 24 Канал пише, що відомо про атаку станом на цей момент.

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Атака дронів на Львівську область: що відомо

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 01:35. З інформації від Повітряних сил стало відомо про загрозу ворожих бойових безпілотників для регіону.

Ворожі безпілотники на підльоті до Львівщини. Золочів, Броди, особлива увага,

– одразу написав очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Далі монітори й ОВА написали, що щонайменше 1 БпЛА є у повітряному просторі Львівської області та часто змінює курс. Причім цього разу безпілотники літають дуже низько, тож фіксувати їх складніше.

Після кількох маневрів БпЛА ворога створив загрозу для Стрия, а ще за кілька хвилин дали відбій – о 02:48. Судячи з короткого коментаря Козицького, у Львівській області успішно відпрацювали сили Протиповітряної оборони.