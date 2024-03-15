В России снова жаловались на атаку БПЛА, угроза продолжалась почти 9 часов: целью мог быть НПЗ

Поздно вечером 14 марта в России начали предупреждать об "угрозе беспилотников". Оккупанты были настолько напуганы, что она длилась почти 9 часов.

Как пишут в росСМИ, дроны якобы пытались атаковать нефтехимический завод в Калужской области. В то же время в российском минобороны традиционно отчитались об успешной работе “пе-ве-о”, передает 24 Канал.

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Об угрозе БпЛА заявляли в 3 областях

Еще вечером 14 марта россияне начали жаловаться на беспилотники. Так, об "угрозе атаки" предупреждали в Воронежской и Калужской областях. Оккупанты были настолько напуганы, что "угроза" продолжалась около 8,5 часа. Также привиделись беспилотники россиянам и в Белгородской области.

"Угрозу" отменили лишь под утро – около 05:30. Затем местные власти вместе с минобороны страны-агрессора начали традиционно отчитываться об "успешной работе". В частности оккупанты заявили, что якобы "сбили" 5 беспилотников над Белгородской и Калужской областью. А вот Воронежскую область в своем отчете оккупанты решили не упоминать.

В то же время губернатор Калужской области сообщил, что над Дзержинским районом "пе-ве-о" якобы заглушила 4 БПЛА. Традиционно – пострадавших и разрушений нет. Вместе с тем, российские телеграм-каналы утверждают, что дроны пытались атаковать нефтехимическое предприятие "Первый Завод", которое занимается переработкой нефти. Также в сети пишут, что один из беспилотников якобы задел трубу на заводе, после чего вспыхнул пожар.

Утром снова начали предупреждать об угрозе

После тревожной ночи оккупанты снова заявили об "опасности". В частности, "режим воздушной опасности" объявили на территории Липецкой области. По словам губернатора, у границы региона "заметили беспилотники".

Однако через несколько минут в Липецкой области начали успокаивать местных. Мол, сигнал имеет "информационный характер". Также власти отмечают, что воздушная опасность "не влияет на нормальную жизнедеятельность региона".

Днем ранее в России также было тревожно