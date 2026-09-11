В Саратове после атаки БПЛА горит хаб Ozon, также сообщают о пожаре на НПЗ

В ночь на 11 сентября агломерация Энгельс – Саратов подверглась удару беспилотников. В результате этого вспыхнул пожар на логистическом хабе компании Ozon. Одновременно вероятно поражение и Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

Точное состояние пострадавших предприятий пока неизвестно, но видео с пожарами на этих объектах впечатляют. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Атака БПЛА на Саратов 11 сентября: что известно о последствиях?

В ночь на 11 сентября произошел масштабный налет беспилотников на агломерацию российских городов Энгельс – Саратов. Громкие взрывы в регионе раздавались около двух часов ночи и позже. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил угрозу со стороны БПЛА и призвал местных жителей укрыться в убежищах.

После публикации кадров от очевидцев уже известно, что вспыхнул пожар на логистическом хабе компании Ozon. В то же время обозреватели, такие как ASTRA, сообщают о вероятном поражении Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Однако точное состояние предприятия пока остается неясным.

Этот НПЗ является одним из старейших предприятий отрасли в России, ведь он работает с 1934 года. С начала полномасштабного вторжения завод часто попадал под воздушные удары, поскольку является частью военной инфраструктуры России, помогающей ей вести агрессивную войну против Украины.

Последствия атаки воздушной по Саратову / Фото очевидцев

Обратите внимание: оперативные сообщения о воздушных тревогах в России, ракетных угрозах и опасностях от ударных БПЛА, а также о последствиях атак на российские военные объекты вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что этой ночью из России поступали сообщения о взрывах и в других регионах. Это Волгоград, где предполагается ракетная атака на НПЗ, Самара и Каспийск в Дагестане.