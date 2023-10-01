"Взрывное" начало октября: в России жалуются на "атаку" БПЛА, взрывы и закрывают аэропорты

На территории России октябрь начался с взрывов. В разных регионах заявляют якобы об атаке неизвестных беспилотников, взрывах, а в Сочи – почему-то задерживаются рейсы.

В частности, взрывы раздавались в Смоленске, Краснодарском крае и Белгородщине. О "тревожном" дне в России сообщает 24 Канал.

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Неизвестные беспилотники атакуют Россию

Утро для россиян оказалось беспокойным. В сети массово сообщают об атаке беспилотников в разных регионах России. Сначала на дроны начали жаловаться в Краснодарском крае.

Так, около 08:00 начали появляться сообщения, что возле Сочи летает неизвестный БПЛА. Поэтому даже остановили работу аэропорта – задерживались на отправку 14 бортов, а 1 рейс вообще отменили. Теперь аэропорт возобновил свою работу.

Традиционно пропагандисты утверждают, что все беспилотники якобы были уничтожены. Интересно, что россияне в сети публикуют кадры якобы "сбивания" дрона. На них видно, что беспилотник взрывается во время столкновения. Очевидно, именно так россияне понимают "уничтожение БПЛА".

Российское минобороны, как всегда, обвинило в атаке неизвестными беспилотниками Украину.

Как россияне "сбивают" беспилотники в Краснодарском крае: смотрите видео

Через некоторое время "тревожно" стало не только в Краснодарском крае, но и в Смоленске. Там тоже начали жаловаться на атаку беспилотниками. В городе уже раздалось несколько мощных взрывов.

Неизвестные БПЛА над Смоленском: смотрите видео

Беспилотник пролетел над домами: смотрите видео

После пролета БПЛА в Смоленске раздались взрывы: смотрите видео

Впрочем, пропагандисты и дальше рассказывают басни об успешной работе "пе-ве-о". В частности, губернатор Смоленска заявил, что якобы "силы пе-ве-о и РЭБ заглушили три беспилотника в Заднепровском районе Смоленска".

Традиционно российские власти утверждают, что "потерь нет" – никаких разрушений и пострадавших. Однако в сети публикуют кадры попадания беспилотника. После прилета в небо поднялся столб дыма. Очевидно, именно так работает российское "пе-ве-о".

"Сбивание" беспилотника в Смоленске: смотрите видео (Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика! 18+)

Российские минобороны заявили, что якобы в общем "сбили" 5 беспилотников над Смоленском.

Взрывы раздались 1 октября и на Белгородщине. В сети сообщают, что в Шебекино раздались взрывы, после чего в небе появился густой дым. Губернатор Белгородской области уже обвинил Украину в "атаке". По словам кремлевского прихвостня, взрывы прогремели в районе центрального рынка в Шебекино.

Взрывы в Шебекино: смотрите видео

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На Белгородщине раздались взрывы

Ночь на 30 сентября на Белгородщине прошла "беспокойно". В сети заявляли, что область якобы атаковали и насчитали по меньшей мере 9 прилетов.

Испуганные белгородцы в сети начали активно обсуждать мощные взрывы. Впоследствии местные власти все же решили прокомментировать "тревожную ситуацию" в регионе. Губернатор Белгородщины Гладков сообщил, что над городом и областью якобы "сработала система пе-ве-о". По его словам, все воздушные цели "были сбиты", и уже традиционно – "жертв и разрушений не зафиксировали".

Российское минобороны утром 30 сентября прокомментировало взрывы. Пропагандисты традиционно обвинили Украину в "атаке", заявив, что регион якобы "обстреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган".