БПЛА дальнего радиуса действия из Дании: для ВСУ стартует обучение по управлению ASTERO ISR
Украинская школа аэроразведки "Довжик" стала партнером датского производителя БПЛА дальнего радиуса действия ASTERO ISR.
Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на официальную страницу школы в фейсбуке.
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У нас есть первый зарубежный партнер! Мы запустили коллаборацию с датским производителем беспилотных систем Nordic Wing,
– говорится в сообщении школы.
Будут обучать бойцов использованию комплекса ASTERO ISR. Эти беспилотники уже используются украинскими военными и имеют передовые в классе дронов с фиксированным крылом технические характеристики.
В частности, как сообщается на сайте производителя комплекса, заявлена максимальная продолжительность полета – 4 часа. Комплекс оборудован системой противодействия влиянию вражеского РЭБ, может осуществлять полет в условиях отсутствия сигнала GPS и осуществляет посадку методом глубокого заваливания (deep stall).
Для бойцов ВСУ стартует обучение по управлению комплексом ASTERO ISR / Фото школы аэроразведки "Довжик"
Беспилотники ASTERO ISR поставляются с двумя вариантами камеры:
- для дневного наблюдения (с возможностью 80-кратного увеличения изображения);
- и с камерой ночного видения (NightHawk2-UZ, вращение 360 градусов вокруг своей оси).
В первую очередь обучение по пилотированию смогут пройти военнослужащие из подразделений, которые уже получили на вооружение комплексы от Nordic Wing.