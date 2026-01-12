Россия впервые использовала по Украине новый БпЛА: эксперт объяснил, в чем главная опасность
- Россия впервые применила дрон "Герань-5", способный нести большую боевую часть на большее расстояние.
- Этот дрон может быть адаптирован для запуска со штурмовиков Су-25, что расширит зону поражения на фронте.
Россия начала применять обновленный дрон "Герань-5", который способен нести более мощную боевую часть на большее расстояние по сравнению с "Шахедами". Кремль пытается адаптировать это оружие для запуска со штурмовиков Су-25, что может критически расширить зону поражения на фронте.
Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", объяснил 24 Каналу, что несмотря на технические сбои российской стратегической авиации, "Герань-5" может стать дополнительным инструментом террора.
Насколько опасна "Герань-5"?
По данным ГУР, "Герань-5" имеет длину около 6 метров, размах крыльев 5,5 метра и выполнен по нормальной аэродинамической схеме, в отличие от предыдущих версий. Тогда как "Герань-2" или "Шахед" – это известные бесхвостовые дроны типа "утка" с двигателем внутреннего сгорания и небольшой боевой частью.
Россияне пытаются усовершенствовать эту конструкцию, но любая концепция имеет предел модернизации. Реактивные "Шахеды" стали шагом вперед, но это уже максимум возможного. "Герань-5" также базируется на иранской разработке,
– сказал Лакийчук.
По сути это уже крылатая ракета-дрон, способна нести большую боевую часть на большее расстояние благодаря более мощному двигателю. Ее сравнивают с иранской крылатой ракетой Karrar – простым и дешевым оружием, подобным украинскому "Фламинго".
Степень масштабирования пока неизвестна. Россияне пытаются адаптировать "Герань-5" для запуска со штурмовиков Су-25, которых немного, но если сумеют приспособить к фронтовым бомбардировщикам Су-34, то угроза значительно возрастет.
Это может значительно расширить зону поражения на фронте и стать предпосылкой для увеличения количества ракетных ударов. Россияне уже дважды не применяли стратегическую авиацию из-за технических сбоев. Однако это не означает, что удары не возобновятся после устранения проблем, тогда "Герань-5" может стать дополнительным инструментом в атаках,
– пояснил Лакийчук.
Что еще известно о российских атаках дронами?
- В ночь на 12 января украинская ПВО уничтожила 135 из 156 вражеских ударных БпЛА. В то же время зафиксировано 16 попаданий на 11 объектах, а падение обломков сбитых дронов – еще на двух локациях.
- В результате российской атаки был поврежден ключевой энергетический объект в Черниговской области, из-за чего без электроснабжения остались несколько населенных пунктов.
- Российская дроновая атака на Одессу 11 января вызвала взрывы в городе, а из-за угрозы повторных ударов воздушная тревога продолжалась до 23:40.