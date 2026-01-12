Россия впервые использовала по Украине новый БпЛА: эксперт объяснил, в чем главная опасность

Россия начала применять обновленный дрон "Герань-5", который способен нести более мощную боевую часть на большее расстояние по сравнению с "Шахедами". Кремль пытается адаптировать это оружие для запуска со штурмовиков Су-25, что может критически расширить зону поражения на фронте.

Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", объяснил 24 Каналу, что несмотря на технические сбои российской стратегической авиации, "Герань-5" может стать дополнительным инструментом террора.

Насколько опасна "Герань-5"?

По данным ГУР, "Герань-5" имеет длину около 6 метров, размах крыльев 5,5 метра и выполнен по нормальной аэродинамической схеме, в отличие от предыдущих версий. Тогда как "Герань-2" или "Шахед" – это известные бесхвостовые дроны типа "утка" с двигателем внутреннего сгорания и небольшой боевой частью.

Россияне пытаются усовершенствовать эту конструкцию, но любая концепция имеет предел модернизации. Реактивные "Шахеды" стали шагом вперед, но это уже максимум возможного. "Герань-5" также базируется на иранской разработке,

– сказал Лакийчук.

По сути это уже крылатая ракета-дрон, способна нести большую боевую часть на большее расстояние благодаря более мощному двигателю. Ее сравнивают с иранской крылатой ракетой Karrar – простым и дешевым оружием, подобным украинскому "Фламинго".

Степень масштабирования пока неизвестна. Россияне пытаются адаптировать "Герань-5" для запуска со штурмовиков Су-25, которых немного, но если сумеют приспособить к фронтовым бомбардировщикам Су-34, то угроза значительно возрастет.

Это может значительно расширить зону поражения на фронте и стать предпосылкой для увеличения количества ракетных ударов. Россияне уже дважды не применяли стратегическую авиацию из-за технических сбоев. Однако это не означает, что удары не возобновятся после устранения проблем, тогда "Герань-5" может стать дополнительным инструментом в атаках,

– пояснил Лакийчук.

Что еще известно о российских атаках дронами?