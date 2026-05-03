Не типичные БпЛА: "Флеш" назвал особенность атаки на Киевскую область

Россия 2 мая нанесла удары беспилотниками по Украине. Однако атака на Киевскую область имела определенные особенности.

Об особенностях атаки рассказал советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флеш".

В чем особенность атаки на Киевщину?

Во время вражеской атаки 2 мая жители Киевской области могли наблюдать в небе не типичные дроны. Россия после определенного перерыва массово применила беспилотник имитатор "Пародия".



БпЛА имитатор над Киевщиной / Фото Сергей "Флеш"

"Флеш" отметил, что многие жители Киевщины слышали странные звуки БпЛА в небе, которые приближаются, и отметил, что противник постоянно испытывает новые тактики воздушных атак на Украину.

Задача такого БпЛА – отвлекать внимание нашей ПВО, поэтому десятки таких дронов кружили над нашей территорией,

– объяснил "Флеш".

По его словам, основной задачей Сил обороны Украины остается анализировать, изучать и противодействовать таким беспилотникам.

Советник министра обороны сообщил, что вчера также было подозрение на то, что оккупанты применили копии украинских БпЛА, однако эта информация не подтвердилась.

Как Украина противодействует российским БпЛА и сколько дронов запускает враг?

Дроны-перехватчики в Украине уничтожают около 40% воздушных целей, и с улучшением погоды их эффективность будет расти.

Россияне модифицируют свои дроны и тщательно готовят атаки, что затрудняет работу украинских экипажей, но украинские дроны-перехватчики вступают в воздушные бои для противодействия.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия за неделю выпустила по Украине около 1600 дронов и почти 1100 управляемых авиабомб, направленных на перегрузку системы ПВО.