Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. Он отметил, что "Картограф" в интересах ФСБ должен был выполнять картографическую съемку местности для того, чтобы можно было составить карту.

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Требуется 48 часов, чтобы запланировать обстрел

Он добавил, что "Картограф" не передает картинку в режиме онлайн, а собирает информацию, на основе которой можно составить топографическую карту.

Это аналог самолета аэрофоторазведки АН-30 только с поправкой на современные технологии,

– объяснил военный эксперт.

Он отметил, что этот БПЛА непригоден для применения непосредственно в условиях фронта. Он не обеспечивает столь быстрое снятие и передачу информации, как беспилотник "Орлан".

Считается, если такие беспилотники появляются над прифронтовыми районами или в тылу, то возможно, россияне таким образом готовят новый ракетный удар,

– подчеркнул Киричевский.

Использование таких БПЛА укладывается в концепцию, что оккупантам нужно примерно до 48 часов, чтобы обработать имеющиеся данные и запланировать новый обстрел по территории Украины.

Военный эксперт рассказал о российских беспилотниках "Картограф": смотрите видео

Предвестники ракетных ударов

"Угроза "Картографов" разве только в том, что их появление в небе над определенными областями Украины означает, что россияне могут там планировать воздушные удары и проводят последнюю разведку местности", – отметил собеседник.

Иван Киричевский подчеркнул, что сбивать этот БПЛА нужно всеми средствами, иначе он полетит назад и передаст данные куда следует. Тем более что "Картографы" значительно легче сбить, чем "Ланцеты" или другие беспилотники фронтового уровня, которые сейчас используют оккупанты.

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