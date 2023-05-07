Про це 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський. Він зауважив, що цей безпілотник в інтересах ФСБ мав виконувати картографічне знімання місцевості для того, щоб можна було скласти карту.

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Потрібно 48 годин, щоб запланувати обстріл

Він додав, що "Картограф" не передає картинку в режимі онлайн, а збирає інформацію, на основі якої можна скласти топографічну карту.

Це аналог літака аерофоторозвідки АН-30 тільки з поправкою на сучасні технології,

– пояснив військовий експерт.

Він зазначив, що цей БпЛА непридатний для застосування безпосередньо в умовах фронту. Він не забезпечує настільки швидке зняття та передачу інформації, як безпілотник "Орлан".

Вважається, якщо такі безпілотники з'являються над прифронтовими районами або в тилу, то можливо росіяни у такий спосіб готують новий ракетний удар,

– підкреслив Киричевський.

Використання таких БпЛА вкладається в концепцію, що окупантам потрібно десь до 48 годин, щоб обробити наявні дані та запланувати новий обстріл по території України.

Військовий експерт розповів про російських безпілотник "Картограф": дивіться відео

Передвісники ракетних ударів

"Загроза "Картографів" хіба що в тому, що їхня поява в небі над певними областями України означає, що росіяни можуть там планувати повітряні удари й проводять останню дорозвідку місцевості", – відзначив співрозмовник.

Іван Киричевський наголосив, що збивати цей БпЛА потрібно усіма засобами, інакше він полетить назад і передасть дані куди треба. Тим більш, що "Картографи" значно легше збити, ніж "Ланцети" чи інші безпілотники фронтового рівня, які зараз використовують окупанти.

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