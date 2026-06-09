Об этом сообщили в Министерстве обороны и рассказали о дроне-перехватчике LITAVR от компании F-Drones.

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Что известно о LITAVR?

БпЛА-перехватчик LITAVR с автоматическим донаведением на цель, дистанционным управлением и минимальной зависимостью от иностранных комплектующих разработала украинская компания F-Drones.

Ключевая особенность "Литавра" – система автоматического донаведения на цель (Last Mile или Pixel Lock). Она идентифицирует цель и самостоятельно выводит дрон на атаку: во время конечного приближения пилот контролирует только скорость, остальной процесс выполняет автоматика. Именно такие разработки реализуют стратегическую задачу – опережать врага в каждом технологическом цикле и сохранять лидерство в войне инноваций,

– говорится в сообщении Минобороны.

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LITAVR – это дрон-перехватчик, предназначен для уничтожения воздушных целей и работы по наземным объектам. Компания F-Drones самостоятельно разрабатывает программное обеспечение, электронику и собственные двигатели, регуляторы и полетные контроллеры, последовательно сокращая зависимость от китайских комплектующих, отметили в МОУ.

Как сообщается, разработка антидрона началась осенью 2024 года. Летом 2025-го дрон был успешно испытан и кодифицирован. А с осени началось серийное производство и поставки изделия в войска.

Характеристики дрона-перехватчика с системой автоматического донаведения LITAVR:

Заявленная максимальная скорость – 350 км/ч.

Рабочий радиус действия – 40 километров, максимальная зафиксированная дистанция – более 80 км.

Максимальная высота полета – 9000 метров.

Система автоматического донаведения Last Mile или Pixel Lock.

Собственная "non-GPS" навигация.

Дневная и тепловизионная камеры с возможностью переключения.

Интеграция с различными радарными системами через собственный программный комплекс LARAG.

Боевая часть размещена в носовой части дрона и поставляется в двух вариантах: пустой контейнер, который подразделение снаряжает взрывчаткой самостоятельно на месте, или готовая боевая часть с кодом НАТО в составе изделия.

Модуль дистанционного управления. Оператор может управлять дроном за сотни или даже тысячи километров от точки перехвата. Если цель не обнаружена, пилот переводит плату инициации в безопасный режим и возвращает "Литавр" на базу.

Корпус изготовлен методом литья пластика в формы. Такая технология обеспечивает более высокую прочность конструкции и стабильные характеристики в серийном производстве.

Характеристики БпЛА LITAVR / Фото Минобороны

Сейчас беспилотник доступен в закрытом каталоге платформы Brave1 (BraveMarket), где подразделения могут оформить запрос, сообщают в Минобороны.

Также отмечается, что компания-производитель бесплатно обновляет все ранее поставленные беспилотники первого поколения до версии с системой автонаведения – аппаратно и программно.

К слову, 8 июня министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о масштабировании дронов-перехватчиков нового поколения, которые способны сбивать "шахеды" автономно.

"Продолжаем системно усиливать защиту неба. Масштабируем решения, которые уже доказали эффективность в боевых условиях", – подчеркнул министр.