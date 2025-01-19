Малоуправляемые, из пенопласта и пластиковых труб: враг чаще начал использовать БпЛА "Молния"

Российские войска продолжают террор украинского населения. В частности, оккупанты начали активнее использовать беспилотники "Молния".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгения Романова в эфире телемарафона.

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Враг чаще использует дроны "Молния"

Евгений Романов отметил, что беспилотники "Молния" изготавливаются из пенопласта и пластиковых труб, оснащаются двигателем и взрывчаткой.

К тому же такая конструкция является малоуправляемой.

Эта конструкция летит, она малоуправляемая. То есть куда прилетит и что она повредит – это рандом. Чтобы кто-то погиб – это такая тактика врага,

– отметил Романов.

Напомним, что 5 января в Харькове прогремели взрывы. Олег Синегубов указывал, что тогда около 14:45 на пересечении Салтовского и Киевского районов Харькова зафиксировали прилет БпЛА типа "Молния". Попадание было по открытой территории. Позже стало известно, что повреждена крыша частного дома, забор и авто.

Вскоре Игорь Терехов написал, что было еще одно попадание БпЛА "Молния". На этот раз оно пришлось на территорию предприятия в Холодногорском районе. К счастью, обошлось без пострадавших и пожара.