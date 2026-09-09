Российские дроны "Молния" переходят на цифровую связь: "Флэш" предупредил о новой угрозе

Россия активно модернизирует свои беспилотники "Молния". Враг заменяет привычные технологии связи на гораздо более эффективные решения.

Это грозит сделать средства обнаружения воздушных целей неэффективными уже в ближайшее время. О новой тактике россиян рассказал "Флэш".

Что известно о цифровой связи в БПЛА?

Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" сообщил, что на российских дронах "Молния" все чаще фиксируют цифровые системы передачи видео.

Нужно быть готовыми к тому, что цифровое видео когда-нибудь полностью заменит аналоговое (в первую очередь на крыльях), и все портативные детекторы и стационарные пункты приема аналогового видео станут неэффективными,

– написал Бескрестнов.

Специалист отмечает, что Украине следует уже сейчас модернизировать системы перехвата. Главная задача – добавить функцию обнаружения цифрового видеосигнала в системы перехвата.



Россияне модернизируют "Молнии" / Фото из соцсетей "Флэш"

По словам Бескрестнова, даже если устройства не смогут декодировать и показать само изображение с вражеского беспилотника, они зафиксируют факт его присутствия и точно определят пеленг. Благодаря этому украинские военные получат своевременное предупреждение о приближении опасности и смогут принять необходимые меры.

Отметим, что Украина также развивает собственные технологии. В воскресенье, 6 сентября, Владимир Зеленский заявил, что 67 украинских компаний в настоящее время работают над технологиями для массового сбивания реактивных дронов. По его словам, у части разработчиков уже есть первые результаты.