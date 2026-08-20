Для мониторинга ситуации в небо поднялись испанские истребители F-18. Как сообщило Министерство национальной обороны Румынии в социальной сети Х, система радиолокационного наблюдения обнаружила группу воздушных целей вблизи украинской границы в 02:23, а через час один из них уже находился на румынской территории.

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Беспилотник пересек национальное воздушное пространство в 03:21 примерно в 13 километрах к востоку от муниципалитета Галац.

Уже в 03:24 экипаж румынского вертолета IAR-330 SOCAT зафиксировал падение объекта в 4 километрах к северо-востоку от поселка Гринду. На месте происшествия вспыхнул пожар, который впоследствии потух самостоятельно.

"Группа военнослужащих направляется к месту падения для обеспечения безопасности района", – сообщили в министерстве.

Для мониторинга воздушного пространства командование подняло в воздух два самолета F-18 Военно-воздушных и космических сил Испании. Также вылет для проведения разведки совершил вертолет Военно-воздушных сил Румынии.

Воздушная тревога в регионах была снята в 03:52.

Во время ночной атаки России на Украину дрон также залетел в Молдову.

Минобороны страны сообщило, что воздушная цель была зафиксирована в Гагаузии, вблизи села Этулия. Около 3:22 она покинула воздушное пространство Молдовы и вновь залетела в Украину.

Напомним, что этой ночью россияне вновь массированно атаковали юг Одесской области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Россия массированно обстреливала также Киев и область. В столице уже известно о 12 погибших и более 30 раненых.