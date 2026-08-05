БПЛА провели атаку на российскую Уфу: под ударом мог оказаться НПЗ

В российском городе Уфа 5 августа сообщили о атаке беспилотников. По предварительным данным, один из дронов, возможно, поразил территорию местного нефтеперерабатывающего завода, входящего в структуру нефтяной компании "Башнефть".

Видео с места попаданий опубликовал телеграм-канал Exillenova+.

Что известно об атаке?

О пролете беспилотника над Уфой сообщили российские Telegram-каналы. БПЛА, который идентифицируют как украинский ударный дрон "Лютый", двигался в направлении нефтеперерабатывающего предприятия.

"Лютый" над Уфой: смотрите видео

И уже через несколько минут местные жители начали сообщать о взрывах в районе промышленной зоны Уфы. В сети появились видео, на которых виден момент прилета дрона. По предварительным данным, было как минимум два попадания.

Попадание в нефтеперерабатывающий завод Уфы: смотрите видео

Впоследствии начали публиковать и кадры с последствиями атаки – на них видно зарево и пожар на территории промышленного объекта.

Атака на сердце нефтяной промышленности Башкортостана / Фото Exillenova+

Предварительно, горит установка каталитического риформинга Л-35-11/1000 комбинированной установки "Жекса" – это технологический комплекс на НПЗ, который перерабатывает нефтяные фракции для производства высокооктановых компонентов бензина и ароматических углеводородов.

Уфа является одним из ключевых центров нефтяной промышленности России. В городе расположен большой комплекс предприятий, связанных с переработкой нефти, в частности объекты компании "Башнефть".

В нефтяной комплекс Уфы входят несколько больших производственных площадок, среди которых "Башнефть". Предприятия компании занимаются переработкой нефти, производством бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других нефтепродуктов.

НПЗ в Башкортостане имеют стратегическое значение для России, поскольку обеспечивают топливом не только местный рынок, но и часть промышленных и транспортных потребностей страны. Удары влияют на производственные мощности, логистику поставок топлива и возможности российского топливно-энергетического сектора.

Отметим, что украинские удары по нефтяной инфраструктуре России в июле существенно повлияли на работу отрасли – объемы нефтепереработки упали до самого низкого уровня с мая 2002 года. По данным Bloomberg, в течение месяца под удары попали российские НПЗ, танкеры, портовая инфраструктура и нефтепроводы; в целом было зафиксировано не менее 30 атак.

В первой половине июля основными целями стали нефтеперерабатывающие заводы, в частности крупнейший в России Омский НПЗ, а впоследствии атаки были направлены на танкеры и морские терминалы. Из-за перебоев с экспортной инфраструктурой в порту Новороссийск за неделю до 26 июля были загружены лишь четыре танкера, хотя обычно через него проходит около 20% морского экспорта российской нефти.

Из-за повреждений предприятий российские производители были вынуждены сокращать переработку и увеличивать продажи сырой нефти за рубеж. По оценкам EA Analytics, во второй половине июля средний уровень составлял около 3,6 миллиона баррелей в сутки – примерно на треть ниже сезонной нормы.