Об этом 24 Каналу заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, говорится об управляемых авиационных бомбах, которые враг запускает по прифронтовым территориям.
Смотрите также Под угрозой ударов – Чернигов, Сумы и Запорожье: все, что известно об управляемых авиабомбах России
"Чем атакует Херсонщину. Именно потому, что самолеты не приближаются в зону поражения противовоздушной обороны. А сами бомбы сбивать тем вооружением, которое у нас есть, – нерационально сейчас", – сказала она.
Гуменюк отметила, что из-за этого людям приходится переходить в укрытие.
Какая новая тактика у россиян: смотрите видео
"Продолжается работа противовоздушной обороны по защите неба. В частности, и результативность очень высока", – подчеркнула она.
ОК "Юг" отметили, что враг выискивает способы влияния на мирное население прифронтовых и тыловых территорий. Все потому, что россияне не имеют успеха на суше.
Они пытаются обстреливать с использованием минометного вооружения, реактивных систем залпового огня, артиллерийских установок, но эта работа для них крайне усложнена, ведь мы атакуем в батарейном смысле,
– сказала она.
ВСУ бьют по позициям оккупантов, поэтому россияне теряют свое вооружение. По словам Гуменюк, разведка подтвердила, что за минувшие сутки, украинские защитники уничтожили 2 миномета врага, 7 единиц автобронетехники и 1 пункт боеснабжения на левом берегу Днепра.
"Мы продолжаем работу по уничтожению беспилотных летательных аппаратов, которые враг использует не только для разведки, но и для сброса разрывных гранат. Так получили ранения за минувшие сутки жители Херсонской области", – добавила спикер ОК "Юг".
Россияне дронами атакуют, в частности, скопление людей и авто.
Атаки дронами-камикадзе: последние новости
- Ночью 19 апреля россияне пытались атаковать Украину дронами-камикадзе. 10 из 12 "Шахидов" сбили силы ПВО. 2 БПЛА попали в Одесской области. Обошлось без пострадавших.
- Атаковать оккупанты пытались и ночью 20 апреля. В командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили, что ПВО сбила 10 из 11 дронов-камикадзе.
- Россияне атаковали Николаевскую и Одесскую область "Шахидами" из новой партии. В ОК "Юг" отмечают, что возможно повторение таких атак. Мол, оккупанты, когда получают новую партию, применяют ее для поддержания напряженности среди местного населения.