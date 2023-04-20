Об этом 24 Каналу заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, говорится об управляемых авиационных бомбах, которые враг запускает по прифронтовым территориям.

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"Чем атакует Херсонщину. Именно потому, что самолеты не приближаются в зону поражения противовоздушной обороны. А сами бомбы сбивать тем вооружением, которое у нас есть, – нерационально сейчас", – сказала она.

Гуменюк отметила, что из-за этого людям приходится переходить в укрытие.

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"Продолжается работа противовоздушной обороны по защите неба. В частности, и результативность очень высока", – подчеркнула она.

ОК "Юг" отметили, что враг выискивает способы влияния на мирное население прифронтовых и тыловых территорий. Все потому, что россияне не имеют успеха на суше.

Они пытаются обстреливать с использованием минометного вооружения, реактивных систем залпового огня, артиллерийских установок, но эта работа для них крайне усложнена, ведь мы атакуем в батарейном смысле,

– сказала она.

ВСУ бьют по позициям оккупантов, поэтому россияне теряют свое вооружение. По словам Гуменюк, разведка подтвердила, что за минувшие сутки, украинские защитники уничтожили 2 миномета врага, 7 единиц автобронетехники и 1 пункт боеснабжения на левом берегу Днепра.

"Мы продолжаем работу по уничтожению беспилотных летательных аппаратов, которые враг использует не только для разведки, но и для сброса разрывных гранат. Так получили ранения за минувшие сутки жители Херсонской области", – добавила спикер ОК "Юг".

Россияне дронами атакуют, в частности, скопление людей и авто.

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