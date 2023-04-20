Про це 24 Каналу заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, мовиться про керовані авіаційні бомби, які ворог запускає по прифронтових територіях.
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"Чим атакує Херсонщину. Саме тому, що літаки не наближаються в зону ураження протиповітряної оборони. А самі бомби збивати тим озброєнням, яке в нас є, – нераціонально нині", – сказала вона.
Гуменюк зазначила, що через це людям доводиться переходити в укриття.
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"Продовжується робота протиповітряної оборони із захисту неба. Зокрема, і результативність дуже висока", – наголосила вона.
ОК "Південь" зауважили, що ворог вишукує способи, аби впливати на мирне населення прифронтових і тилових територій. Усе через те, що росіяни не мають успіху на суходолі.
Вони намагаються обстрілювати з використанням мінометного озброєння, реактивних систем залпового вогню, артилерійських установок, але ця робота для них вкрай ускладнена, адже ми атакуємо в батарейному сенсі,
– сказала вона.
ЗСУ б'ють по позиціях окупантів, тож росіяни втрачають своє озброєння. За словами Гуменюк, розвідка підтвердила, що за минулу добу, українські захисники знищили 2 міномети ворога, 7 одиниць автобронетехніки та 1 пункт боєпостачання на лівому березі Дніпра.
"Ми продовжуємо роботу зі знищення безпілотних літальних апаратів, які ворог використовує не лише для розвідки, а й для скидання розривних гранат. Так зазнали поранень за минулу добу мешканці Херсонської області", – додала речниця ОК "Південь".
Росіяни дронами атакують, зокрема, скупчення людей та автівки.
Атаки дронами-камікадзе: останні новини
- Вночі 19 квітня росіяни намагалися атакувати Україну дронами-камікадзе. 10 із 12 "Шахідів" збили сили ППО. 2 БпЛА влучили на Одещині. Минулося без постраждалих.
- Атакувати окупанти намагалися і вночі 20 квітня. У командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомили, що ППО збила 10 із 11 дронів-камікадзе.
- Росіяни атакували Миколаївщину та Одещину "Шахідами" із нової партії. В ОК "Південь" зазначають, що можливе повторення таких атак. Мовляв, окупанти, коли отримують нову партію, застосовують її для підтримання напруженості серед місцевого населення.