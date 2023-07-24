Юрий Голик испытал БПЛА "STING A" собственной разработки: беспилотники уже едут на фронт

В Украине прошел испытание полетный комплекс БПЛА "STING A", разработку и производство которых запустил Юрий Голик совместно с военнослужащим ВСУ и бывшим теннисистом Сергеем Стаховским.

Как сообщил Голик в фейсбуке, на днях новый БПЛА поедет на фронт, где в тестовом режиме будет штурмовать позиции и технику оккупантов трехкилограммовыми боеприпасами.

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По словам Юрия Голика, комплекс состоит из двух беспилотников.

У наших прототипов уже есть боевое крещение и опыт раздачи билетов на концерт Кобзона. Продолжаем. Перешли от ненависти к насилию,

– написал он.

В Украине прошел испытания полетный комплекс БПЛА "STING A" / Фото Юрия Голика

Как рассказал предприниматель, украинский "STING A" для начала будет работать на юге.

Испытание БПЛА "STING A": смотрите видео

Как сообщалось ранее, теннисист и винодел Сергей Стаховский вместе с деловым партнером и совладельцем Creative States Юрием Голиком собрали команду инженеров, чтобы создать мощные украинские БПЛА.

Напомним, по словам основателей проекта, новые боевые беспилотники отечественного производства по себестоимости дешевле, чем Mavic и "Лелека".