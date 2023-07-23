Об этом 24 Каналу рассказал командир ВСУ Денис Ярославский. Однако, если даже враг не производит дроны в заявленном объеме, рано или поздно он эти объемы выполнит. Потому расслабляться украинским силам нельзя.

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Необходимо развивать дроновую индустрию

Ярославский заметил, что нам нужно отходить от пользования "мавиками", которые в начале войны изменили ход событий.

"Мавики", как у нас, так и у россиян, ретранслируют все, что "видят" на поле боя. А откуда мы знаем, не транслируют ли они те же "картинки" куда-то в Китай. Мы не производим их и не знаем точно, так ли происходит,

– отметил командир ВСУ.

Поэтому важна задача для украинских сил заменить всю технику, которую нам предоставляют другие страны, на современную украинскую. Нам нужно развивать дроновую индустрию бешеными темпами.

Ведь сегодня война дронов – это приоритет. А не война кассетного вооружения и не война танков,

– подчеркнул Ярославский.

Он объяснил, что один "Ланцет" способен уничтожить танк Leopard. При этом Leopard стоит 6 миллионов долларов, а "Ланцет" – 10 тысяч.

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Оккупанты поняли, что нужно развивать это направление и начали активно производить дроны.

"БПЛА сейчас способны эвакуировать раненых, подвозить БК, вести наблюдение, поражать цели. Дроны способны на все. И если мы одного бойца заменим тысячей дронов, от этого уже будет польза. Потому что дрон можно восстановить, изготовить новый, а человека – не вернешь", – отметил Денис Ярославский.

Что известно о "Ланцетах" Это баражирующий боеприпас, разработанный российской компанией ZALA Aero. "Ланцеты" используются для разведывательных и ударных задач, а также для образования минных воздушных полей. Его наибольшая дальность полета составляет 40 – 50 километров. В воздухе двигается со скоростью до 300 километров в час. Радиус полета "Ланцетов" составляет до 40 километров. Его максимальная масса – 12 килограммов.

Действительно ли Россия наладила массовое производство "Ланцетов"