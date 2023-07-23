Про це 24 Каналу розповів командир ЗСУ Денис Ярославський. Однак, якщо навіть ворог не виробляє дрони в заявленому обсязі, рано чи пізно він ці обсяги виконає. Тому розслаблятися українським силам не можна.

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Необхідно розвивати дронову індустрію

Ярославський зауважив, що нам потрібно відходити від користування "мавіками", які на початку війни змінили хід подій.

"Мавіки", як у нас, так і у росіян, ретранслюють все, що "бачать" на полі бою. А звідки ми знаємо, чи не транслюють вони ті самі "картинки" кудись до Китаю. Ми не виробляємо їх і не знаємо точно, чи так відбувається,

– зазначив командир ЗСУ.

Тому важливе завдання для українських сил замінити всю техніку, яку нам надають інші країни, на сучасну українську. Нам потрібно розвивати дронову індустрію шаленими темпами.

Адже сьогодні війна дронів – це пріоритет. А не війна касетного озброєння та не війна танків,

– наголосив Ярославський.

Він пояснив, що один "Ланцет" здатен знищити танк Leopard. При цьому Leopard коштує 6 мільйонів доларів, а "Ланцет" – 10 тисяч.

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Окупанти зрозуміли, що потрібно розвивати цей напрямок і почали активно виробляти дрони.

"БпЛА зараз здатні евакуювати поранених, підвозити БК, вести спостереження, вражати цілі. Дрони здатні на все. І якщо ми одного бійця замінимо тисячею дронів, від цього вже буде користь. Тому що дрон можна відновити, виготовити новий, а людину – не повернеш", – відзначив Денис Ярославський.

Що відомо про "Ланцети" Це баражуючий боєприпас, розроблений російською компанією ZALA Aero. "Ланцети" використовуються для розвідувальних та ударних завдань, а також для утворення повітряних мінних полів. Його максимальна дальність польоту становить 40 – 50 кілометрів. В повітрі рухається зі швидкістю до 300 кілометрів в годину. Радіус польоту "Ланцетів" становить до 40 кілометрів. Його максимальна маса – 12 кілограмів.

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