Поражают танки, артиллерию, живую силу: Федоров рассказал об успехах Армии дронов на фронте

Беспилотники стали неотделимой частью на поле боя. Украинские защитники активно их используют для поражения вражеской техники и личного состава.

В эфире телемарафона Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, какие цели поражают беспилотники на поле боя. Он также очертил их необходимость, приведя к примеру попытки наступления россиян под Авдеевкой, передает 24 Канал.

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Как беспилотники усиливают фронт

Михаил Федоров утром 17 октября сообщил, что на фронт передали более 800 беспилотников, которые усилят наших защитников. Министр отметил, что каждый дрон имеет свое назначение на поле боя.

"Все БПЛА приобретены по государственной программе Армия дронов. 500 Мавиков для аэроразведки и корректировки артиллерии. 300 FPV-дронов Phoenix 03 Heavy для поражения пунктов наблюдения, блиндажей и бронетехники. 40 ударных коптеров Vampire для успешной охоты как днем, так и ночью", – написал Федоров в своем телеграм-канале.

В эфире телемарафона он объяснил, что с помощью дронов украинские военные уничтожают разную технику оккупантов. По словам Федорова, ситуация зависит от самих дронов, картины на поле боя и участка фронта. Так, украинские защитники уничтожают с помощью БПЛА танки, артиллерию, живую силу врага, его блиндажи и окопы.

К примеру, под Авдеевкой беспилотники сильно помогают ВСУ.

К примеру, под Авдеевкой сейчас происходит наступление и там большое количество сосредоточения техники, беспрецедентное за последнее время. Именно дроны там помогают уничтожать бронированную технику, а это – сохранение жизней наших воинов,

– подчеркнул Федоров.

Армия дронов установила рекорд за неделю

В течение недели с 9 по 16 октября Армия дронов уничтожила рекордное количество техники. Об успехах на фронте сообщил Михаил Федоров.

"Абсолютный рекорд от Армии дронов – бойцы поразили 428 единиц российской техники за неделю", – написал он.

Министр также опубликовал инфографику, какую технику уничтожали ВСУ с помощью дронов. Так, больше всего наши защитники поразили из БПЛА вражеские пушки – 101 единица. Также с помощью дронов Силы обороны ликвидировали 88 боевых бронированных машині, 77 грузовиков и 75 танков. С помощью дронов ВСУ также ликвидировали РСЗО, средства ПВО, САУ, личный состав, опорные пункты и склады оккупантов.