БПЛА за вечер: украинские инженеры в свободное время собирают дроны

Предприниматель и волонтер Юрий Голык показал новые прототипы ударных беспилотников. БПЛА конструируют украинские инженеры из его команды даже во внерабочее время.

Кроме этого, инженеры работают и над разработкой прототипов самолетов-камикадзе. Что известно о характеристиках дронов, как они выглядят и сколько стоят, рассказывает 24 Канал.

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Как украинские инженеры работают над новыми разработками

У нашего инженера Макса выдался свободный вечер, и он собрал прототип ударного дрона. Можно как камикадзе. Можно под сброс. Нельзя сказать, что это какая-нибудь необычная технология. Такое или что-то подобное собирают многие. В тылу и на войне,

– написал Юрий Голик.

Дальность полета такого дрона около 5 километров, а с дополнительной антенной он может пролететь более 10 километров. Масса боевой части – 1 – 1,5 килограмма. По словам предпринимателя, себестоимость такого БПЛА вместе с батареей около 20 тысяч гривен. При выходе на серийное производство цена будет меньше.



Дальность полета дрона около 5 километров / Фото Юрий Голик

Еще один инженер из команды предпринимателя через неделю собрал прототип самолета-камикадзе. Беспилотник способен пролететь 30 – 40 километров с нагрузкой в 3 килограмма и быть незамеченным враждебными средствами радиоэлектронной борьбы. Его Юрий Голик пока не продемонстрировал.

Страшно подумать, что могут собрать наши инженеры, если их отправить в отпуск где-то в месяц,

– прокомментировал предприниматель разработки украинских мастеров.