Окрім цього інженери працюють і над розробкою прототипів літаків-камікадзе. Що відомо про характеристики дронів, який вони мають вигляд та скільки коштують, розповідає 24 Канал.

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Як українські інженери працюють над новими розробками

У нашого інженера Макса видався вільний вечір і він зібрав прототип ударного дрона. Можна як камікадзе. Можна під скидання. Не можна сказати, що це якась незвичайна технологія. Таке чи щось подібне збирає багато хто. У тилу та на війні,

– написав Юрій Голик.

Дальність польоту такого дрону близько 5 кілометрів, а з додатковою антеною він може пролетіти більш як 10 кілометрів. Маса бойової частини – 1 – 1,5 кілограма. За словами підприємця, собівартість такого БПЛА разом з батареєю близько 20 тисяч гривень. За умови виходу на серійне виробництво ціна буде менше.



Дальність польоту дрону близько 5 кілометрів / Фото Юрій Голик

Ще один інженер з команди підприємця за тиждень зібрав прототип літака-камікадзе. Безпілотник здатен пролетіти 30 – 40 кілометрів з навантаженням 3 кілограми й бути непоміченим ворожими засобами радіоелектронної боротьби. Його Юрій Голик поки що не продемонстрував.

Страшно подумати, що можуть зібрати наші інженери, якщо їх відправити у відпустку десь на місяць,

– прокоментував підприємець розробки українських майстрів.