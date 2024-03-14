Брагинского после расследования отстранят от исполнения обязанностей директора метро, – Кличко

Журналисты Bihus.Info 14 марта выпустили свое очередное расследование. На этот раз оно касалось Виктора Брагинского, главы Киевского метро и его незадекларированного имущества.

По имеющейся информации, у него обнаружили имущество, чья ориентировочная стоимость – 52 миллиона гривен. И это не на шутку возмутило городского голову Киева Виталия Кличко.

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Брагинского отстранят

Злой вечер. С неприятными, скажем так, открытиями для меня...

– начал городской голова.

Он отметил, что Виктора Брагинского отстранят от исполнения обязанностей директора киевского метро. Или же он "не будет сопротивляться" и самостоятельно напишет заявление на увольнение.

Виталий Кличко добавил, что дальше фактами, которые стали известны благодаря расследованию журналистов Bihus.info, должны заниматься правоохранительные органы.

Из философского: всем в душу не заглянешь. Но, когда тебе врут в глаза, а за спиной достают кроликов из шляпы, – выглядит это слишком плохо. И не только в отношении меня лично, но и в отношении киевлян,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Что обнаружили журналисты относительно состояния Брагинского

В ходе расследования удалось обнаружить, что на мать Брагинского оформили две двухкомнатные квартиры в жилом комплексе White Lines. Их приобрели в январе 2024 года. Причем каждая из которых стоит от 10 миллионов гривен. Интересно, что сама женщина отказалась объяснять, откуда у нее столько денег для покупки такой недвижимости.

Их приобрели в январе 2024 года. Причем каждая из которых стоит от 10 миллионов гривен. Интересно, что сама женщина отказалась объяснять, откуда у нее столько денег для покупки такой недвижимости. Двухкомнатную квартиру приобрела также бывшая жена Ольга Брагинская. Говорится о квартире за 3 миллиона гривен в жилом комплексе "Ричмонд".

Ольга Брагинская. Говорится о квартире за 3 миллиона гривен в жилом комплексе "Ричмонд". А еще Брагинская имеет участок в элитном селе Козин, под Киевом. Она обошлась в 760 тысяч долларов или 29 миллионов гривен.

под Киевом. Она обошлась в 760 тысяч долларов или 29 миллионов гривен. Также расследование выявило, что Брагинский несколько лет назад продал за 2 миллиона гривен землю в Киевской области своей сестре. Обошлась она ей в десять раз дешевле.

Обошлась она ей в десять раз дешевле. Обратим внимание, что стоимость всего незадекларированного имущества Брагинского сопоставима с его заработной платой за 40 лет.

Напоследок напомним, что директором коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский стал в 2014 году. Его назначил городской голова Киева Виталий Кличко.