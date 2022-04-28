Брак можно будет зарегистрировать в смартфоне: Минцифры о появлении новых сервисов в Дии

28 апреля 2022 , 09:03
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Источник:

РБК-Украина

Мобильное приложение Дия возобновляет работу услуг, которые были заблокированы в целях безопасности. Кроме того, уже скоро сервис получит ряд новых полезных услуг для украинцев.

Так, в приложении можно будет зарегистрировать брак и рождение ребенка в режиме онлайн. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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В Минцифре рассказали о появлении новых сервисов в Дии

По словам министра, специалисты развивают и совершенствуют услуги для внутренне перемещенных лиц: получение статуса и выплат. Также планируют некоторые социальные услуги и финтех-продукты.

Наша цель неизменна –   оцифровать все услуги, которые есть в нашем государстве, сделать их онлайн,
  подчеркнул Федоров.

Что известно о новых услугах:

  • планируют перенести "єМалятко" в Дию, чтобы зарегистрировать новорожденного ребенка можно было с помощью смартфона.
  • в телефоне станет доступным комплекс услуг для ФЛП.
  • не выходя из дома, можно будет зарегистрировать брак  для этого в Дии также разрабатывают специальную программу.

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Автор: Марта Касіянчук