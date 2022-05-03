Не хватило дозы кокаина: ведущий 24 канала предположил, с чем связано заявление Лаврова о евреях
Сначала Сергей Лавров "прославился" очередным бредом о том, что у Гитлера была еврейская кровь, комментируя еврейские корни Владимира Зеленского. Следующее его заявление по этому поводу пробило очередное дно.
Следовательно, Россия пошла дальше и посмела забрасывать Израилю то, что он поддерживает так называемый "неонацистский режим Киева". Именно так российские захватчики называют украинские власти и каждый раз придумывают новые провокации, чем еще раз доказывают свой окончательный маразм.
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Эти абсурдные высказывания откровенно раскритиковал ведущий 24 канала Артем Овдиенко в прямом эфире. Журналист считает, что после этого израильтяне окончательно перейдут на сторону Украины. Однако его удивляет другое.
"Как так? Лавров – дипломат с опытом, как он позволил себе наговорить такой бред? Такое впечатление, что он умышленно такое делает и настроил против России еще один народ", – отметил Овдиенко.
Он также добавил, что тот хотел "утопить" Зеленского, а только "потопил" сам себя и российскую дипломатию. Вместе с тем ведущий имеет на это одно-единственное объяснение.
На днях сообщили, что в эстонском порту был задержан груз бананов для России. Там была еще какая-то невероятная партия кокаина. Этот кокаин предназначался русским и до них не дошел. Так что возможно, что Лавров без дозы кокаина не способен принимать адекватные решения.
Артём Овдиенко об абсурдных заявлениях Лаврова: смотрите видео
Как реагировала Украина на ситуацию
- Украина и Израиль сразу же высказали осуждение таких слов российскому чиновнику.
- Офис Президента выступил с заявлением, что антисемитские выпады Лаврова в сторону Зеленского и евреев абсолютно неприемлемы. Там заверили, что чепуха россиян не сможет оправдать преступную войну против Украины.
- Отреагировал на ситуацию и глава ОП Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк. Последний назвал заявления Лаврова "откровенно антисемитскими". Именно это доказывает, что Россия следует нацистской идеологии.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал такие слова Лаврова отвратительными. Они оскорбляют не только Зеленского, но Израиль и весь его народ. По его словам, это лишний раз доказывает – современная Россия полна ненависти к другим народам.