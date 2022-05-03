Не хватило дозы кокаина: ведущий 24 канала предположил, с чем связано заявление Лаврова о евреях

Сначала Сергей Лавров "прославился" очередным бредом о том, что у Гитлера была еврейская кровь, комментируя еврейские корни Владимира Зеленского. Следующее его заявление по этому поводу пробило очередное дно.

Следовательно, Россия пошла дальше и посмела забрасывать Израилю то, что он поддерживает так называемый "неонацистский режим Киева". Именно так российские захватчики называют украинские власти и каждый раз придумывают новые провокации, чем еще раз доказывают свой окончательный маразм.

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Эти абсурдные высказывания откровенно раскритиковал ведущий 24 канала Артем Овдиенко в прямом эфире. Журналист считает, что после этого израильтяне окончательно перейдут на сторону Украины. Однако его удивляет другое.

"Как так? Лавров – дипломат с опытом, как он позволил себе наговорить такой бред? Такое впечатление, что он умышленно такое делает и настроил против России еще один народ", – отметил Овдиенко.

Он также добавил, что тот хотел "утопить" Зеленского, а только "потопил" сам себя и российскую дипломатию. Вместе с тем ведущий имеет на это одно-единственное объяснение.

На днях сообщили, что в эстонском порту был задержан груз бананов для России. Там была еще какая-то невероятная партия кокаина. Этот кокаин предназначался русским и до них не дошел. Так что возможно, что Лавров без дозы кокаина не способен принимать адекватные решения. Артем Овдиенко ведущий 24 канала

Артём Овдиенко об абсурдных заявлениях Лаврова: смотрите видео

Как реагировала Украина на ситуацию