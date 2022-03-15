Брал 15 тысяч долларов: закарпатец переправлял мужчин призывного возраста через границу

В Закарпатье правоохранители задержали 37-летнего мужчину. Он намеревался незаконно переправить через границу троих украинцев призывного возраста.

За такую ​​услугу закарпатец получил 45 тысяч долларов, то есть 15 тысяч долларов с каждого. О задержании "предпринимателя" сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Неудачная схема закарпатца

Мужчина во время войны хотел переправить троих уклоняющихся, предоставив им чужие паспорта граждан Венгрии. Отправить украинцев призывного возраста на территорию Евросоюза закарпатец собирался собственным авто марки BMW через пункт пропуска "Вилок".

На днях пограничники совместно с сотрудниками СБУ поймали злоумышленника и его подопечных прямо на пограничном пункте. 13 марта, по результатам досудебного расследования, организатор схемы незаконного пересечения государственной границы уведомлен о подозрении в совершении преступления по статье 332 Уголовного Кодекса Украины.

Уже 14 марта судьей Виноградовского районного суда закарпатцу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 149 тысяч гривен.

К слову, если вину мужчину докажут в суде, ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией транспортных средств и других средств совершения преступления.

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