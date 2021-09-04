Брат Власенко, подозреваемый в хищении более чем 70 миллионов, продолжает работать

Исполняющий обязанности председателя правления "Государственной-продовольственной зерновой корпорации" Андрей Власенко продолжает работать после обвинения в хищении 71 миллиона. По крайней мере информации о его отстранении от должности в публичном доступе нет.

По словам аналитиков SOE Weekly, согласно данным с сайта "ГПЗКУ", Власенко все еще продолжает исполнять обязанности председателя правления компании.

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Согласно передовыми практиками, наблюдательный совет должен рассмотреть вопрос об отстранении председателя правления от выполнения своих обязанностей до конца расследования. Однако в компании так и не создали независимый наблюдательный совет.

В случае отсутствия наблюдательного совета, вопрос об отстранении председателя правления мог бы рассмотреть субъект управления "ГПЗКУ" – Министерство экономики,

– пояснили аналитики.

В чем обвиняют Власенко

Андрей Власенко, по версии следствия, был причастен к схеме растраты имущества корпорации "ГПЗКУ". Он с другими должностными лицами, способствовал проведению экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты.

зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты и без осуществления предварительной оплаты. Именно Власенко был инициатором заключения договора с компанией "Транссервис 2008" стоимостью 71 миллион гривен за якобы несостоятельность филиалов "ГПЗКУ" предоставить аналогичные услуги самостоятельно.

Андрей Власенко является братом нардепа от "Батькивщины" Сергея. Коррупционный скандал имел большое негативное влияние на их имидж.

13 августа, Нацполиция задержала Власенко при попытке бегства из Украины в аэропорту "Жуляны", когда он пытался вылететь из страны. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника.

Власенко избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста с обязанностью носить электронный браслет. Такое решение Печерский райсуд Киева принял 16 августа.