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Брат жестоко избил сестру прямо посреди улицы, девушку забрала скорая: видео

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Рідний брат побив свою сестру
Рідний брат побив свою сестру / скриншот з відео

В Виннице посреди дня произошла жестокая драка, свидетелями которого стало немало людей. Несовершеннолетний брат избил свою старшую родную сестру, ей пришлось вызвать скорую.

Как сообщают в пресс-службе полиции Винницкого области, брату и сестре всего 16 и 18 лет. В Винницу они приехали из Киевской области в гости к бабушке.

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На улице между ними возник конфликт, который перерос в драку. Ее свидетелями стали немало людей, а видео быстро распространилось в интернете.

Внимание! Видео содержит сцены жестокости и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним и людям с неустойчивой психикой.

Брат избил родную сестру посреди улицы в Виннице

Когда по вызову приехала полиция, брат с сестрой не имели друг к другу претензий. Девушку на скорой доставили в больницу и после оказания помощи отпустили.

Пока неизвестно, что стало причиной такого эмоционального и жестокого решения конфликта.

Тем временем Левобережное отделение полиции начало уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство), за что предусмотрено ограничение свободы до 5 лет. Проводится расследование.

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Криминал Криминальные новости Полиция столкновения Дети и несовершеннолетние Винница
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