Брат жестоко избил сестру прямо посреди улицы, девушку забрала скорая: видео

В Виннице посреди дня произошла жестокая драка, свидетелями которого стало немало людей. Несовершеннолетний брат избил свою старшую родную сестру, ей пришлось вызвать скорую.

Как сообщают в пресс-службе полиции Винницкого области, брату и сестре всего 16 и 18 лет. В Винницу они приехали из Киевской области в гости к бабушке.

К теме Парень в розыске вызвал полицию, чтобы помочь дедушке, и загремел за решетку

На улице между ними возник конфликт, который перерос в драку. Ее свидетелями стали немало людей, а видео быстро распространилось в интернете.

Внимание! Видео содержит сцены жестокости и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним и людям с неустойчивой психикой.

Брат избил родную сестру посреди улицы в Виннице

Когда по вызову приехала полиция, брат с сестрой не имели друг к другу претензий. Девушку на скорой доставили в больницу и после оказания помощи отпустили.

Пока неизвестно, что стало причиной такого эмоционального и жестокого решения конфликта.

Тем временем Левобережное отделение полиции начало уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство), за что предусмотрено ограничение свободы до 5 лет. Проводится расследование.