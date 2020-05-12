Брат жорстоко відгамселив сестру просто посеред вулиці, дівчину забрала швидка: відео

У Вінниці посеред дня сталася жорстока бійка, свідками якої стали чимало людей. Неповнолітній брат побив свою старшу рідну сестру, їй довелося викликати швидку.

Як повідомляють у пресслужбі поліції Віницької області, брату і сестрі лише 16 і 18 років. У Вінницю вони приїхали з Київської області в гості до бабусі.

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На вулиці між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Її свідками стали чимало людей, а відео швидко поширилося в інтернеті.

Увага! Відео містить сцени жорстокості і не рекомендоване до перегляду неповнолітнім і людям з нестійкою психікою.

Брат побив рідну сестру посеред вулиці у Вінниці

Коли поліція приїхала за викликом, брат з сестрою не мали один до одного претензій. Дівчину на швидкій доставили до лікарні та після надання допомоги відпустили.

Наразі невідомо, що стало причиною такого емоційного і жорстокого конфлікту.

Тим часом Лівобережне відділення поліції розпочало кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство), за що передбачено обмеження волі до 5 років. Проводиться розслідування.