Брата скандального судьи Вовка выпустили под залог в 7 миллионов

Юрий Зонтов якобы вышел из СИЗО. За него внесли залог в размере 7,61 миллиона гривен 13 декабря.

О том, что брат судьи Павла Вовка вышел из СИЗО журналисту Олегу Новикову рассказали в САП и НАБУ. В то же время антикоррупционный суд пока не подтвердил эту информацию.

7,61 миллиона гривен залога внесли за родного брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, адвоката Юрия Зонтова еще в понедельник, 13 декабря,

– сказал Новиков.

Он отметил, что подозреваемый находился под стражей 8 месяцев – с 9 апреля 2021 года.

Какие обязательства возложили на Зонтова

прибывать по каждому требованию;

не отлучаться из Киева и села Гатное Киевской области без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и работы;

сдать на хранение загранпаспорта;

воздерживаться от общения с тремя лицами;

носить электронный браслет.

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