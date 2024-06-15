Превращаются в подводную морскую пехоту, – Братчук рассказал, как враг штурмует остров Нестрига

Российские оккупанты время от времени пытаются атаковать острова вблизи Херсона. Там их успешно уничтожают.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что наши защитники успешно держат плацдармы на левобережье Херсонщины.

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Какова ситуация на Херсонщине

Как отметил Братчук, подразделения Сил обороны выполняют боевые задачи на этих плацдармах. Российские оккупанты пробуют давить на этих направлениях, но успеха не имеют.

Понимаем, в каких сверхсложных и сверхчеловеческих условиях находятся ребята. Они выполняют боевые задачи,

– сказал Братчук.

Также периодически оккупанты пытаются атаковать острова, которые находятся вблизи Херсона. В частности там попытались вернуть позиции оккупанты из 61 отдельной бригады морской пехоты. Их там успешно уничтожили.

Такое действие, к примеру, было в отношении острова Нестрига. Оккупанты пытались вернуть себе там позиции. Все эти десанты и перемещения на лодках заканчиваются тем, что оккупанты переходят в разряд подводной морской пехоты. Ситуация остается стабильно жесткой,

– рассказал Братчук.

Также враг регулярно привлекает авиацию как на правом, так и на левом берегу Херсонщины. Силы обороны имеют успехи в контрбатарейной борьбе на этом направлении.

Что происходит на Херсонщине: коротко