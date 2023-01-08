Работы очень много: Братчук сказал, сколько примерно мин дрейфует в Черном море

В Черном море остается серьезная минная опасность. Украинские специалисты регулярно обезвреживают вражеское оружие.

На этой неделе было уничтожено 5 вражеских мин. Поработали специалисты Военно-морских сил ВСУ, за что им огромное спасибо. Об этом 24 канала сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Достойно внимания Время между атаками меняется и становится критическим для России, – Братчук.

Сколько мин может быть в Черном море

Как отметил Братчук, это неуправляемое влияние России в акватории Черного моря. Так, есть внутренняя переписка между начальниками портов, принадлежащих России, в частности Сочинского. Руководитель порта говорил о том, что 420 мин, похищенных во время оккупации Крыма в 2014, были брошены в Черное море. Это было сделано для того, чтобы мины дрейфовали, прибивались к нашему побережью и наносили нам вред.

"Это было понятно, потому что у врага были очень амбициозные планы – оккупировать Одессу и Одесский регион. Они вообще говорили о том, что выйдут 6 кораблей флота России на траверс Одесского порта, и вся Одесса упадет на колени и будет умолять не просто о перемирии, а о том, чтобы сдаться. Выводили эти корабли – прекрасно видим, чем это закончилось", – подчеркнул Братчук.

Корабли оккупантов в Черном море / Нашествие вражеских мин под Одессой / Ситуация со светом – Братчук: смотрите видео

По подсчетам специалистов, в Черном море может находиться 400 – 600 мин. К слову, они дрейфуют не только у нашего побережья, но и были замечены у Турции, Румынии, Болгарии.

Там их уничтожали. В Румынии одно судно даже наткнулось на одну из мин. К счастью, все остались живы, без серьезных повреждений,

– сказал спикер Одесской ОВА.

После победы работы по разминированию акватории Черного моря будет много. Вероятно, нужно будет привлекать специалистов стран-партнеров. "Но это уже дело мирного времени", – подытожил Сергей Братчук.

Одесситов призывают быть осторожными