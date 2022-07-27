На днях первый украинский корабль с зерном может направиться в порт назначения, – Братчук

Сергей Братчук выразил надежду, что первый корабль с украинским зерном прибудет к месту назначения на днях. Сейчас для этого делают все необходимое.

Сейчас выбирают безопасный путь для продвижения кораблей. Об этом представитель Одесской ОВА заявил 27 июля во время брифинга, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Удар по Антоновскому мосту и кандидатура нового генпрокурора: основное за 154 день войны

Как будут двигаться корабли с зерном

Сегодня к работе присоединились специалисты военно-морских сил Украины. Определяются конкретные пути для того, чтобы гражданские суда, которые будут экспортировать украинское зерно, проходили в порты назначения безопасно,

– рассказал Сергей Братчук.

Спикер ОВА говорит, что корабли будут двигаться друг за другом, то есть караваном. И среди них будет одно самое главное судно.

Караваны будет проводить так называемый корабль лидирования. Он будет проходить впереди. Надеюсь, что в ближайшие дни первый корабль с украинским зерном будет направляться в порт назначения,

– заявил Братчук.

В Черном море возобновили работу украинские порты

Между тем, Военно-морские силы Украины сообщают о разблокировании трех портов в Черном море.

"В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна, возобновлена работа в портах Одесса, Черноморск и Южный", – пишут ВМС.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ 27 июля: видео