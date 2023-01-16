Братья Кличко примут участие во Всемирном форуме в Давосе, где будут обсуждаться последствия войны

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится с 16 по 20 января.

Как отмечают на сайте КГГА, к обсуждению последствий войны и плана восстановления Украины также присоединится Владимир Кличко.

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Виталий Кличко и его брат Владимир, в частности, примут участие в открытии Форума и в стратегической сессии "Восстановление Украины". Встретятся с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком и Президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, европейскими политиками и представителями крупного мирового бизнеса, которые готовы и к восстановлению и модернизации.

Также мэр Киева примет участие в неформальной встрече лидеров мировой экономики "Подготовка к новой геополитической эре", где, в частности, обсудят восстановление мира и порядка, необходимую помощь Украине,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Виталий Кличко должен выступить на мероприятии, которое традиционно организует американское издание The Washington Post, которое соберет в этом году самых влиятельных американских и мировых политиков и представителей мирового бизнеса.

Основными темами Всемирного экономического форума в Давосе в этом году станут последствия войны в Украине и последствия пандемии коронавируса в мире, энергетический и продовольственный кризис, преодоление нынешней высокой инфляции, низкого роста и долговой экономики, использование новейших технологий, решение проблемы социальной уязвимости, а также преодоление геополитических рисков, которые предстали перед миром.

Ожидается, что в этом году участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе примет рекордное количество глав государств и правительств. А также – представителей гражданского общества и крупного бизнеса. Всего Форум должен собрать более 2700 участников из 130 стран мира.