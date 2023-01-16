Як зазначають на сайті КМДА, до обговорення наслідків війни та плану відбудови України також долучиться Володимир Кличко.

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Віталій Кличко та його брат Володимир, зокрема, візьмуть участь у відкритті Форуму та у стратегічній сесії "Відбудова України". Зустрінуться з віцеканцлером Німеччини Робертом Хабеком і Президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо, європейськими політиками та представниками великого світового бізнесу, які готові допомагати Києву та Україні у відбудові та модернізації.

Також мер Києва візьме участь у неформальній зустрічі лідерів світової економіки "Підготовка до нової геополітичної ери", де, зокрема, обговорять відновлення миру та порядку, необхідну допомогу Україні,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, Віталій Кличко має виступити на заході, що традиційно організовує американське видання The Washington Post, який збере цього року найвпливовіших американських і світових політиків та представників світового бізнесу.

Основними темами Всесвітнього економічного форуму в Давосі цього року стануть наслідки війни в Україні та наслідки пандемії коронавірусу у світі, енергетична та продовольча кризи, подолання нинішньої високої інфляції, низького зростання та боргової економіки, використання новітніх технологій, розв'язання проблеми соціальної вразливості, а також – подолання геополітичних ризиків, що постали перед світом.

Очікується, що участь у цьогорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі візьме рекордна кількість глав держав та урядів. А також – представників громадянського суспільства та великого бізнесу. Загалом Форум має зібрати понад 2700 учасників зі 130 країн світу.