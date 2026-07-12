Выстрелы и конфликт: местные назвали вероятный мотив похищения братьев Мосейчуков

В деле о похищении и убийстве братьев Максима и Романа Мосейчуков в Киевской области появилась новая версия возможного мотива. Местные жители связывают преступление с конфликтом из-за мототехники и женой экс-командира 155-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на жителей села Калиновка, где произошла трагедия.

Что рассказали местные жители о возможном мотиве преступления?

По словам местных жителей, причиной конфликта могли стать жалобы жены бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова на шум от мотоциклов, который якобы мешал ее малолетнему ребенку.

Жители села утверждают, что накануне похищения военнослужащие 155-й ОМБр обходили Калиновку со списком владельцев мототехники и выясняли их адреса. В этом списке был брат погибших Сергей Мосейчук, тогда как Максима и Романа там не было.

Бывший военный, крестный отец Максима и друг семьи Василий Дмитриенко рассказал, что в ночь похищения местные жители слышали выстрелы. Исчезновение братьев через несколько дней заметил их брат Сергей, а о самом факте похищения жители села узнали уже от правоохранителей.

Напомним, в ночь на 28 июня семь человек проникли во двор братьев Максима и Романа Мосейчуков в селе Калиновка Белоцерковского района, после чего силой вывезли их в неизвестном направлении. По данным источников "Украинской правды" и ZN.UA, следствие считает, что мужчин похитили, доставили в Полтавскую область и убили.

11 июля правоохранители сообщили о раскрытии группы лиц, подозреваемых в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц. Среди подозреваемых – экс-командир 155-й ОМБр и другие фигуранты дела. В настоящее время устанавливается местонахождение бывшего командира, который самовольно покинул воинскую часть, а всех подозреваемых отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Максим Мосейчук, которого вместе с братом похитили из дома в Киевской области, с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. Он служил гранатометчиком, участвовал в обороне Киева и, по словам сослуживцев, под Броварами уничтожил два российских танка. Отец братьев погиб на фронте, именно тогда Максима демобилизовали по семейным обстоятельствам.