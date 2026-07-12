Про це повідомляє hromadske з посиланням на жителів села Калинівка, де сталася трагедія.

Що розповіли місцеві про можливий мотив злочину?

За словами місцевих, причиною конфлікту могли стати скарги дружини колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова на шум від мотоциклів, який нібито заважав її малолітній дитині.

Жителі села стверджують, що напередодні викрадення військовослужбовці 155-ї ОМБр обходили Калинівку зі списком власників мототехніки та з'ясовували їхні адреси. У цьому списку був брат загиблих Сергій Мосейчук, тоді як Максима та Романа там не було.

Ексвійськовий, хрещений батько Максима та друг родини Василь Дмитрієнко розповів, що в ніч викрадення місцеві чули постріли. Зникнення братів через кілька днів помітив їхній брат Сергій, а про сам факт викрадення жителі села дізналися вже від правоохоронців.

Нагадаємо, у ніч на 28 червня семеро осіб проникли на подвір'я братів Максима та Романа Мосейчуків у селі Калинівка Білоцерківського району, після чого силоміць вивезли їх у невідомому напрямку. За даними джерел Української правди та ZN.UA, слідство вважає, що чоловіків викрали, доправили до Полтавської області та вбили.

11 липня правоохоронці повідомили про викриття групи осіб, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох цивільних. Серед підозрюваних – екскомандир 155-ї ОМБр та інші фігуранти справи. Наразі встановлюють місцеперебування колишнього командира, який самовільно залишив військову частину, а всіх підозрюваних відсторонили від виконання службових обов'язків.

Максим Мосейчук, якого разом із братом викрали з будинку на Київщині, із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Він служив гранатометником, брав участь в обороні Києва та, за словами побратимів, під Броварами знищив два російські танк. Батько братів загинув на фронті, саме тоді Максима демобілізували за сімейними обставинами.