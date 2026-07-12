Про це журналістам hromadske розповів Василь Дмитрієнко – колишній військовий, хрещений Максима Мосейчука та друг сім'ї. Інформацію також підтвердив брат загиблих братів Сергій Мосейчук.

Що відомо про Максима Мосейчука?

Василь Дмитрієнко розповів, що був хрещеним батьком Максима Мосейчука, а Максим, своєю чергою, став хрещеним його онука.

Після початку повномасштабного вторгнення Дмитрієнко разом із батьком братів Мосейчуків Сергієм долучився до лав Сил оборони, хоча служили вони в різних підрозділах.

Максим у перші дні був в обороні Києва. Він під Броварами палив російську техніку. Мосейчук (старший, – 24 Канал) ним пишався. Він два танки підбив,

– додав Василь Дмитрієнко.

Батько братів загинув на фронті.

У нас батько загинув на війні. Один із братів служив у Національній гвардії України. Теж з перших днів захищав Україну. Він був і гранатометником, і штурмовиком. Вони були по батькові списані,

– розповів брат загиблих братів Сергій.

Нагадаємо, у ніч на 28 червня семеро людей проникли на подвір'я братів у селі Калинівка Білоцерківського району та вивезли їх у невідомому напрямку.

За інформацією джерел "Української правди" та ZN.UA, слідчі вважають, що чоловіків викрали, вивезли до Полтавської області й убили. Ймовірним мотивом злочину могла стати помста після конфлікту, під час якого, за попередніми даними, образили дружину командира 155 окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова.

11 липня стало відомо, що на Київщині викрили групу людей, яка підозрюється у незаконному утриманні та умисному вбивстві двох цивільних. Підозру вручили, зокрема, екскомандиру 155-ї окремої механізованої бригади та іншим фігурантам справи.

Наразі встановлюється місцеперебування командира 155 ОМБр, який самовільно залишив частину, а фігурантів кримінального провадження відсторонили від виконання службових обов'язків.