Про це hromadske розповів брат загиблих братів Сергій Мосейчук.

Що відомо про братів, яких викрали на Київщині?

У резонансній справі про викрадення братів Максима та Романа Мосейчуків на Київщині стали відомі деталі про їх особистий шлях. Як розповів hromadske їхній брат Сергій Мосейчук, родина втратила батька на війні, а Максим понад 2,5 роки служив у Національній гвардії України.

За словами рідних, Максим із перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну. Він брав участь в обороні Києва, воював під Броварами, був гранатометником і штурмовиком. Хрещений Максима Василь Дмитрієнко стверджує, що військовий підбив два російські танки. Після загибелі батька Максим ще рік продовжував службу, а згодом був списаний за сімейними обставинами.

Батько братів, Сергій Мосейчук-старший, служив у 28-му стрілецькому батальйоні та загинув 20 липня 2023 року, коли його автомобіль підірвався на міні. Наприкінці 2023 року була зареєстрована петиція про присвоєння йому звання Героя України посмертно. Станом на 11 липня вона набрала майже 26 тисяч підписів і перебуває на розгляді.

Нагадаємо, у ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвір'я братів у селі Калинівка Білоцерківського району та вивезли їх у невідомому напрямку. За даними джерел "Української правди" та ZN.UA, слідство розглядає версію, що чоловіків викрали, вивезли до Полтавської області та вбили. За інформацією джерел, мотивом могла стати помста після конфлікту, в якому нібито образили дружину командира 155 окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова.

11 липня Військова служба правопорядку повідомила про викриття групи, яку підозрюють у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох цивільних. Підозри оголосили колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади та іншим фігурантам справи. Відомо, що Лучанов самовільно залишив місце служби після того, як його підлеглих затримали за підозрою у викраденні людей на Київщині.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що співпрацюють зі слідством, а всіх причетних військовослужбовців відсторонено від виконання службових обов'язків. Наразі триває досудове розслідування, а правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.