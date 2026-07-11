Про це 11 липня повідомила Військова служба правопорядку ЗСУ.

Що відомо про викриття групи?

Масштабні оперативно-розшукові та слідчі заходи провели Управління внутрішньої безпеки у ЗСУ спільно з ГУ Нацполіції Київщини.