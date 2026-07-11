Оперативне командування "Північ" офіційно підтвердило інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова. За даними військового відомства, посадовець самовільно залишив місце служби після того, як його підлеглих затримали за підозрою у скоєнні тяжкого злочину на території Київської області. Про це повідомляє видання hromadske з посиланням на власні джерела у Силах оборони та правоохоронних органах.

Що відомо про викрадення людей на Київщині?

Інцидент, який призвів до гучного розслідування, стався в ніч проти 28 червня. Тоді семеро осіб увірвалися на подвір'я двох братів у Київській області та вивезли їх у невідомому напрямку. Родичі потерпілих зазначають, що місцеперебування чоловіків досі залишається невідомим.

У межах розслідування правоохоронці затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких опинився і командир батальйону. Поліція Київської області наразі утримується від офіційних коментарів, а сам Лучанов не відповідає на телефонні дзвінки.



В Україні розшукують комбрига Станіслава Лучанова / Фото УП

Як коментують інцидент в ОК "Північ"?

У зв'язку з резонансним розслідуванням в ОК "Північ" виступили з офіційною заявою щодо цієї ситуації.

За фактом зазначеної події правоохоронними органами розпочато слідчі дії. Командування ОК "Північ" надає правоохоронцям всебічну підтримку і сприяє максимальній прозорості розслідування. Усі протиправні вчинки отримають належну правову оцінку. Винні понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими. Місцезнаходження командира в/ч А5001, який самовільно залишив місце служби, наразі встановлюється,

– повідомили у відомстві.

Представники командування також додали, що всі деталі справи, які не зашкодять слідству, згодом оприлюднять правоохоронні органи.

Що відомо про Станіслава Лучанова?

Станіслав Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку "Скеля".