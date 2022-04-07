Братские могилы и ужасное разрушение: фоторепортаж из освобожденных Бучи, Гостомеля и Ирпеня 18+

В маленьких городах Киевщины после освобождения от оккупантов до сих пор сохраняется жуткая картина. Правоохранители продолжают фиксировать военные преступления россиян и уносить тела людей с улиц.

Это все происходит на фоне ужасающе разрушенных фасадов и сожженной техники. Какая ситуация была после освобождения Бучи, Гостомеля и Ирпеня – в репортаже Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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Прицельно бомбили жилые кварталы

На части фотографий изображены разрушенные дома. Где-то у них только выбиты окна, но у некоторых после попадания российского снаряда вообще обрушен фасад с частью квартир.

Во многих постройках после попадания начинался пожар. Именно так выглядит "демилитаризация военных объектов", которую якобы проводит российская армия.

Разрушенные дома в освобожденных городах / Фото Украинского центра безопасности и сотрудничества

Россияне расстреливали гражданские автомобили

Также на улицах осталось много военной техники. Например, авторы репортажа показали сожженный бронетранспортер, стоящий возле жилого дома. Рядом с ними на стене написано "Алуху акбар".

Также во всех уголках городов можно увидеть расстрелянные гражданские автомобили. А со стороны всегда очень много гильз, будто транспорт хотели совершенно уничтожить автоматами.

Кого-то пихали в пакеты, а кого-то и сжигали

Само освобождение городов Киевщины открыло миру глаза на правду – российская армия совершает террор. Российские изверги пришли не только уничтожать мирные города, но и целенаправленно убивать тысячи украинцев. Они в течение всего времени оккупации пытали, насиловали и расстреливали мирных жителей. Их жертвами были мужчины и женщины, дети и пожилые люди.

Когда оккупанты были в городах они кое-где пытались скрыть совершаемый геноцид. Поэтому часть тел запихивали в пакеты и закапывали. Также наши правоохранители обнаружили многие тела, которые обливали воспламеняющимся веществом и пытались сжечь. Однако при отступлении русские "воины" просто расстреливали всех гражданских.

Фото снизу показывают всю низость русской армии и могут вызвать отвращение. Не рекомендуем их пересматривать впечатлительным и несовершеннолетним.

Тела людей на улицах освобожденных городов Киевщины / Фото Украинского центра безопасности и сотрудничества 18+

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